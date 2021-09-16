Артём Ковалёв выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске
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На этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске завершились соревнования юниоров в короткой программе. Первые три места заняли российские фигуристы. Первенствовал ученик Александра Волкова Артём Ковалёв. Вторым стал воспитанник Алексея Мишина Глеб Лутфуллин, третьим — Егор Рухин, занимающийся в группе Елены Буяновой.
Россиянин Андрей Анисимов – пятый, Фёдор Зонов – восьмой.
Произвольную программу на этапе Гран-при в Красноярске юниоры покажут завтра, 17 сентября.
Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при. Красноярск
Юниоры. Короткая программа
1. Артём Ковалёв (Россия) – 81,31.
2. Глеб Лутфуллин (Россия) – 80,13.
3. Егор Рухин (Россия) – 78,43…
5. Андрей Анисимов (Россия) – 73,69…
8. Фёдор Зонов (Россия) – 63,72
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