Артём Ковалёв выиграл короткую программу на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске

На этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске завершились соревнования юниоров в короткой программе. Первые три места заняли российские фигуристы. Первенствовал ученик Александра Волкова Артём Ковалёв. Вторым стал воспитанник Алексея Мишина Глеб Лутфуллин, третьим — Егор Рухин, занимающийся в группе Елены Буяновой.

Россиянин Андрей Анисимов – пятый, Фёдор Зонов – восьмой.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Красноярске юниоры покажут завтра, 17 сентября.

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при. Красноярск

Юниоры. Короткая программа

1. Артём Ковалёв (Россия) – 81,31.

2. Глеб Лутфуллин (Россия) – 80,13.

3. Егор Рухин (Россия) – 78,43…

5. Андрей Анисимов (Россия) – 73,69…

8. Фёдор Зонов (Россия) – 63,72