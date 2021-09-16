Фигуристы Майя Хромых и Марк Кондратюк выступят на этапе Гран-при в Сочи
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Стали известны имена фигуристов, которые займут вакантные места, предоставляемые стране-организатору, на этапе Гран-при в Сочи. Соревнования пройдут с 25 по 28 ноября.
Федерация фигурного катания России предоставила возможность выступить перед своими зрителями одиночникам Майе Хромых и Марку Кондратюку, спортивной паре Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и танцевальному дуэту Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Также согласно первоначальному распределению на этапе Гран-при в Сочи выступят Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченкова/Денис Ходыкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.
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