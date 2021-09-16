Камила Валиева: надеюсь, что моя новая короткая программа тронет ваши сердца
Поделиться
Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева поблагодарила создателей своей короткой программы на олимпийский сезон-2021/2022.
На контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске Валиева представила новую короткую программу под произведение In Memoriam молодого российского композитора Кирилла Рихтера.
«Вот и состоялся дебют моей новой короткой программы. Спасибо всем её создателям — Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову. Надеюсь, что она тронет ваши сердца. А сейчас я с нетерпением жду новый костюм от Ольги Ивановны Рябенко», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
21:20
-
21:00
-
17:39
-
15:27
-
13:44
-
10:58
- 15 сентября 2021
-
13:30
-
13:20
-
12:26
-
09:01
- 14 сентября 2021
-
17:49
-
16:44
-
12:48
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
10:58
-
08:24
-
00:15
- 13 сентября 2021
-
20:30
-
18:21
-
14:13
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04
- 12 сентября 2021
-
21:50
-
21:49
Партнерский контент