Камила Валиева: надеюсь, что моя новая короткая программа тронет ваши сердца

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева поблагодарила создателей своей короткой программы на олимпийский сезон-2021/2022.

На контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске Валиева представила новую короткую программу под произведение In Memoriam молодого российского композитора Кирилла Рихтера.

«Вот и состоялся дебют моей новой короткой программы. Спасибо всем её создателям — Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову. Надеюсь, что она тронет ваши сердца. А сейчас я с нетерпением жду новый костюм от Ольги Ивановны Рябенко», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».