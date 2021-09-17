Софья Акатьева выиграла короткую программу на ЮГП в Красноярске

В Красноярске в рамках четвёртого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление юниорок в короткой программе.
После короткой программы лидирует российская фигуристка Софья Акатьева. Её результат 75,89 балла. В своей программе Акатьева прыгнула каскад с трикселем.
Елизавета Куликова из России занимает второе место с результатом 67,08 балла. Выступление ещё одной российской спортсменки Анастасии Зининой, занимающей третью строчку, судьи оценили в 67,02 балла. Россиянка Елизавета Берестовская находится на четвёртом месте – 64,91 балла. Варвара Кисель из Беларуси занимает пятое место (63,66). Россиянка Софья Самоделкина, неприятно упавшая с каскада с тройным акселем, с результатом 60,76 балла занимает шестое место.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 сентября 2021
-
11:53
-
00:58
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
21:20
-
21:00
-
17:39
-
15:27
-
13:44
-
10:58
- 15 сентября 2021
-
13:30
-
13:20
-
12:26
-
09:01
- 14 сентября 2021
-
17:49
-
16:44
-
12:48
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
10:58
-
08:24
-
00:15
- 13 сентября 2021
-
20:30
-
18:21
-
14:13
-
13:44
-
13:26
-
13:14
-
13:04
-
12:29
-
12:15
-
10:45
-
09:20
-
09:04