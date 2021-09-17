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Софья Акатьева выиграла короткую программу на ЮГП в Красноярске

Софья Акатьева выиграла короткую программу на ЮГП в Красноярске
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В Красноярске в рамках четвёртого этапа Гран-при среди юниоров завершилось выступление юниорок в короткой программе.

После короткой программы лидирует российская фигуристка Софья Акатьева. Её результат 75,89 балла. В своей программе Акатьева прыгнула каскад с трикселем.

Елизавета Куликова из России занимает второе место с результатом 67,08 балла. Выступление ещё одной российской спортсменки Анастасии Зининой, занимающей третью строчку, судьи оценили в 67,02 балла. Россиянка Елизавета Берестовская находится на четвёртом месте – 64,91 балла. Варвара Кисель из Беларуси занимает пятое место (63,66). Россиянка Софья Самоделкина, неприятно упавшая с каскада с тройным акселем, с результатом 60,76 балла занимает шестое место.

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