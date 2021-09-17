Глеб Лутфуллин победил на этапе ЮГП в Красноярске

В Красноярске в рамках четвёртого этапа Гран-при юниоры представили произвольные программы.

Российский фигурист Глеб Лутфуллин занял первое место с результатом 150,29 балла. Второй результат у его соотечественника Егора Рухина – 144,86 балла. Третью строчку занял Уэсли Чу из Канады. Его произвольную программу судьи оценили в 150,96 балла. Фёдор Зонов (137,56 балла) занял четвёртое место, Артём Ковалёв (131,01) – шестое, Андрей Анисимов (125,52) — восьмое.

Итоговое положение



1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 230,42



2. Егор Рухин (Россия) – 223,29



3. Уэсли Чу (Канада) – 217,59



4. Артём Ковалёв (Россия) – 212,32



5. Фёдор Зонов (Россия) – 201,28



6. Михаил Селевко (Эстония) – 199,83



7. Андрей Анисимов (Россия) – 199,21



8. Лукас Бруссард (США) – 198,77…



10. Александр Лебедев (Беларусь) – 177,53

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