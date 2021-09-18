Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире в США

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова показала короткую программу на турнире U.S. International Classic, который проходит в США.

Судьи оценили прокат Трусовой в 74,75 балла, что позволило ей занять первое место. Второе место заняла кореянка Парк Ёнджон, которая получила за свой прокат 71,07 балла. Замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо, которая получила 63,93 балла.

Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.