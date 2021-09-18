Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми в ритм-танце на турнире в США

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в ритм-танце на турнире U.S. International Classic, который проходит в США.

Судьи оценили их выступление в 75,21 балла. Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, чье выступление оценили в 84,06 балла. На третьем месте расположились представители Кореи Юра Минь и Даниэль Итон, которые получили за свое выступление 67,85 балла.

Отметим, Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Трусова получила за короткую программу 74,75 балла и заняла первое место.

Ритм-танец. Результаты

1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 84,06

2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 75,21

3. Юра Минь и Даниэль Итон (Корея) — 67,85

4. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 67,20