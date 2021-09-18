Александра Трусова упала с тройного акселя на турнире U.S. International Classic

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Александра Трусова упала во время короткой программы на турнире U.S. International Classic, который проходит в США.

Россиянка совершила падение, исполняя тройной аксель. Однако, несмотря на это россиянка получила за короткую программу 74,75 балла и заняла первое место. Второе место заняла кореянка Парк Ёнджон, которая получила за свой прокат 71,07 балла. Замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо, которая получила 63,93 балла.

Ранее сообщалось, что Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.