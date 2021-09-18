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Хавронина и Чиризано стали победителями этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске

Хавронина и Чиризано стали победителями этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске
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Российский танцевальная пара Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали победителями четвёртого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они набрали – 167,31 балла. Второе место занял ещё один российский дуэт Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (165,14), третьими стали американцы Анжела Линг/Калеб Вейн (160,23).

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров. Красноярск
Танцы на льду

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 167,31
2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) — 165,14
3. Анжела Линг/Калеб Уэйн (США) — 160,23…
5. Ольга Мамченкова/Марк Волков (Россия) — 156,35…
9. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (Россия) — 139,81…
12. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин (Россия) — 126,72…

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