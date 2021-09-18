Акатьева побила юниорские рекорды Валиевой по баллам в произвольной программе и в сумме

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Софья Акатьева стала рекордсменкой среди юниоров по количеству баллов, набранных в произвольной программе, и по сумме баллов, выставленных за обе программы.
На четвёртом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Красноярске (Россия), Акатьева одержала победу, набрав в сумме 233,08 баллов. Произвольную программу Софьи судьи оценили в 157,19 баллов.
Ранее юниорский рекорд по сумме баллов за две программы принадлежал другой россиянке Камиле Валиевой (227,30). Также на юниорском чемпионате мира – 2020 Валиева получила за произвольную программу рекордные 152,38 баллов.
На взрослых соревнованиях лучший результат в произвольной программе (166,62) демонстрировала Александра Трусова на Skate Canada 2019. Рекорд по сумме баллов, установленный в финале Гран-при – 2019/2020, принадлежит Алёне Косторной – 247,59.
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