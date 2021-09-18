Акатьева повторила достижение Лью по элементам ультра-си в одной программе

Российская фигуристка Софья Акатьева стала второй фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель и любой прыжок в четыре оборота в одной программе на международном уровне.
В произвольный прокат на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске Акатьева включила сразу четыре элемента ультра-си: тройной аксель, два четверных тулупа в каскадах и четверной сальхов. Два года назад тройной аксель и четверной лутц исполнила в произвольной программе на этапе юниорской серии Гран-при американка Алиса Лью.
Добавим, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина и Акатьева стали 9-й, 10-й и 11-й женщинами, выполнившими на международном уровне четверной прыжок.
Акатьева одержала победу на этапе Гран-при в Красноярске. Второй стала Зинина, третьей – Самоделкина. Ещё две россиянки, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская, стали четвёртой и пятой соответственно.
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