Трусова стала лучшей в произвольной программе на турнире U.S. International Classic

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова набрала 142,05 балла и стала лучшей в произвольной программе турнира U.S. International Classic, прошедшего в США.
Второй результат у фигуристки из Кореи Парк Ёнджон (141,33), а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо, которая получила 118.83 балла.
Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.
Произвольная программа. Результаты
1. Александра Трусова (Россия) — 142,05;
2. Парк Ёнджон (Корея) — 141,33;
3. Габриэлла Иззо (США) — 118.83;
4. Сиерра Винетта (США) – 115,80;
5. Пэйдж Ридберг (США) – 95.79.
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