Александра Трусова выиграла турнир U.S. International Classic в США

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова набрала 216,80 баллов по итогам короткой и произвольной программ и стала победительницей турнира U.S. International Classic, прошедшего в США.



Второй результат у фигуристки из Кореи Парк Ёнджон (212,40), а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо, которая получила 182,76 балла.



Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.



Итоговые результаты



1. Александра Трусова (Россия) — 216,80;

2. Парк Ёнджон (Корея) — 212,40;

3. Габриэлла Иззо (США) — 182,76;

4. Сиерра Винетта (США) – 177,40;

5. Пэйдж Ридберг (США) – 154,04.

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