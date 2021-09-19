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Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Трусовой на U.S. International Classic

Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Трусовой на U.S. International Classic
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic. Воспитанница Этери Тутберидзе выиграла соревнования, набрав 216,80 баллов по итогам короткой и произвольной программ.

«Конечно, ошибки у Трусовой были, но на сложнейших прыжках. Саша полмира пролетела после прокатов в Челябинске. Наверное, это сказывалось: смена времени, акклиматизация. В целом, было видно, что Трусова в хорошей форме, докатала до конца, не устав. Сделала все каскады, которые можно было сделать. Фантастический каскад лутц-ойлер-тройной сальхов, конечно, была ошибка на выезде. Но сам факт такого каскада впечатляет. Очень хороший четверной сальхов был, жаль, с флипа упала. Падение вообще не нужно.

Прокат был не такой феерический, как в Челябинске. Но, в любом случае, заработал большую сумму баллов. Неудачный прокат ударит по неуверенности? Трусова же не юная, начинающая спортсменка, она понимает, что это нарабатываемый опыт. Меня больше беспокоит тройной аксель в короткой. Не знаю, может, к Олимпиаде заход поменяют или вообще его уберут. Это будет их решение», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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