Саша Плющенко сломал руку во время игры в футбол

Восьмилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил перелом лучевой кости руки во время игры в футбол.

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«Говорила мне мама, играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарём на воротах! Неудачно отбил мяч! Итог – перелом лучевой кости!

Ну, ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе!» — прокомментировал произошедшее Плющенко-младший.

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