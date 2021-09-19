Саша Плющенко сломал руку во время игры в футбол
Поделиться
Восьмилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил перелом лучевой кости руки во время игры в футбол.
Публикация доступна в «инстаграме» Александра Плющенко.
«Говорила мне мама, играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарём на воротах! Неудачно отбил мяч! Итог – перелом лучевой кости!
Ну, ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе!» — прокомментировал произошедшее Плющенко-младший.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
12:41
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
09:30
-
04:38
-
04:28
-
02:36
- 18 сентября 2021
-
18:17
-
18:03
-
17:29
-
15:35
-
14:28
-
14:14
-
11:49
-
10:27
-
09:30
-
02:33
-
02:11
-
02:05
- 17 сентября 2021
-
17:10
-
14:17
-
13:02
-
11:53
-
00:58
- 16 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
21:20
-
21:00
-
17:39
-
15:27
-
13:44
-
10:58
- 15 сентября 2021
-
13:30
-
13:20
Партнерский контент