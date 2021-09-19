Плющенко поздравил Зинину с серебром этапа юниорского Гран-при в Красноярске

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поздравил воспитанницу своей академии Анастасию Зинину со вторым местом на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«Ещё одна медаль в копилку юниорской сборной России! И четвёртая в копилку академии «Ангелы Плющенко» уже от Насти Зининой! Настя, ты большая молодец, но есть ещё над чем работать!

Благодарю наш тренерский штаб, а также наших спонсоров юниорской сборной «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Российские фигуристки заняли в Красноярске первые пять мест. Победу одержала Софья Акатьева. Второй стала Зинина, третьей — Софья Самоделкина. Ещё две россиянки, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская, стали четвёртой и пятой соответственно.