Плющенко поздравил Зинину с серебром этапа юниорского Гран-при в Красноярске

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко поздравил воспитанницу своей академии Анастасию Зинину со вторым местом на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.
«Ещё одна медаль в копилку юниорской сборной России! И четвёртая в копилку академии «Ангелы Плющенко» уже от Насти Зининой! Настя, ты большая молодец, но есть ещё над чем работать!
Благодарю наш тренерский штаб, а также наших спонсоров юниорской сборной «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Российские фигуристки заняли в Красноярске первые пять мест. Победу одержала Софья Акатьева. Второй стала Зинина, третьей — Софья Самоделкина. Ещё две россиянки, Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская, стали четвёртой и пятой соответственно.
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