Александра Трусова прокомментировала победу на турнире в США

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на прошедшем в США турнире U.S. International Classic.

Второй результат показала фигуристка из Южной Кореи Парк Ёнджон, а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо. Трусова в произвольной программе чисто исполнила лишь один из пяти заявленных четверных прыжков.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам! Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».