Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова прокомментировала победу на турнире в США

Александра Трусова прокомментировала победу на турнире в США
Комментарии

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на прошедшем в США турнире U.S. International Classic.

Второй результат показала фигуристка из Южной Кореи Парк Ёнджон, а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо. Трусова в произвольной программе чисто исполнила лишь один из пяти заявленных четверных прыжков.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам! Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Трусова посыпалась и расстроила Тутберидзе. Первый же турнир опустил Сашу с небес на землю Трусова посыпалась и расстроила Тутберидзе. Первый же турнир опустил Сашу с небес на землю
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021