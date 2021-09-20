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Дочь Этери Тутберидзе подвела первые итоги дебютного сезона среди взрослых

Дочь Этери Тутберидзе подвела первые итоги дебютного сезона среди взрослых
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Российская фигуристка Диана Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, подвела итоги первых недель сезона-2021/2022, в котором спортсмены дебютируют среди взрослых.

18-летняя Дэвис и 22-летний Смолкин хорошо показали себя на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, а затем заняли второе место на международном турнире U.S. International Classic в США, уступив только опытным американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждём Skate Canada», — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Отметим, что Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Пара тренируется в США и получила специальное приглашение на этап Гран-при Skate Canada.

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