Дочь Этери Тутберидзе подвела первые итоги дебютного сезона среди взрослых

Российская фигуристка Диана Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, подвела итоги первых недель сезона-2021/2022, в котором спортсмены дебютируют среди взрослых.

18-летняя Дэвис и 22-летний Смолкин хорошо показали себя на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, а затем заняли второе место на международном турнире U.S. International Classic в США, уступив только опытным американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждём Skate Canada», — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Отметим, что Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Пара тренируется в США и получила специальное приглашение на этап Гран-при Skate Canada.