Щербакова, Косторная, Алиев и другие выступят на турнире в Будапеште

Стал известен список российских фигуристов, которые примут участие в соревнованиях серии ISU Challenger Budapest Trophy, которые пройдут в Будапеште (Венгрия) с 14 по 17 октября.

Россию на соревнованиях представят по три одиночника у мужчин и четыре у женщин, а также одна пара и два танцевальных дуэта.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин.

Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Софья Самодурова, Майя Хромых.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Ранее был сформирован список российских фигуристов, заявленных на международный турнир Finlandia Trophy 2021, который пройдёт с 6 по 10 октября в Эспоо (Финляндия).