Татьяна Тарасова выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Перми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на трагедию в Пермском университете.

«Опять у нас беда. Опять погибли дети. Как это так, почему происходит такое. Мои соболезнования родным. Мы с вами», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Напомним, сегодня, 20 сентября, 18-летний молодой человек прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен и, по данным некоторых источников, скончался по дороге в больницу. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.