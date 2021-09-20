Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин отреагировал на трагедию в Пермском университете.
«Ужас… Трагедия… Соболезнования семьям погибших… И моё мнение непоколебимо: отдавать этих отморозков родителям, чтобы разорвали на части, или официальная смертная казнь для таких», — написал Ягудин в своём «инстаграме».
Напомним, сегодня, 20 сентября, 18-летний молодой человек прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен и, по данным некоторых источников, скончался по дороге в больницу. По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло восемь человек, 19 пострадали. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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