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Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка

Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения дочки.

«Как поменялась моя жизнь с появлением Евы Андреевны. Первое — это отсутствие времени на себя. Первые два месяца как в тумане, у меня вообще не было времени и сил что-либо делать. Золотое правило: пока ребёнок спит, тоже ложись и спи! А сейчас я уже вовсю тренируюсь и занимаюсь дома фитнесом, йогой и растяжкой.

Второе. Теперь я планирую всё заранее. Няни у нас нет, оставить ребёнка я могу либо на папу, либо на дедушку с бабушкой, и это моё спасение. Поэтому если у меня какие-то дела, то надо планировать, договариваться со всеми заранее.

Третье! Забот становится в 10 раз больше. Начнём: поликлиника, уборка, готовка (у нас прикорм), прогулки, купание и т.д. Также я ещё выезжаю на работу иногда. Это хороший способ переключиться. Кстати, на работу я Еву беру с собой, и пока я на льду, с ней гуляет кто-то из родителей из группы, за что им большое спасибо! Такой маленький лайфхак.

Ну и четвёртое. Теперь в нашей семье очень много любви. Несмотря на все трудности, а они были, и очень большие трудности, как и у многих, начиная от здоровья Евы, заканчивая кормлением и всеми моими рыданиями. Это невероятное счастье, которое пришло к нам под Новый год», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

Анна официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.

Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой.

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