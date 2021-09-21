Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения ребёнка

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, как изменилась её жизнь после рождения дочки.

«Как поменялась моя жизнь с появлением Евы Андреевны. Первое — это отсутствие времени на себя. Первые два месяца как в тумане, у меня вообще не было времени и сил что-либо делать. Золотое правило: пока ребёнок спит, тоже ложись и спи! А сейчас я уже вовсю тренируюсь и занимаюсь дома фитнесом, йогой и растяжкой.



Второе. Теперь я планирую всё заранее. Няни у нас нет, оставить ребёнка я могу либо на папу, либо на дедушку с бабушкой, и это моё спасение. Поэтому если у меня какие-то дела, то надо планировать, договариваться со всеми заранее.



Третье! Забот становится в 10 раз больше. Начнём: поликлиника, уборка, готовка (у нас прикорм), прогулки, купание и т.д. Также я ещё выезжаю на работу иногда. Это хороший способ переключиться. Кстати, на работу я Еву беру с собой, и пока я на льду, с ней гуляет кто-то из родителей из группы, за что им большое спасибо! Такой маленький лайфхак.



Ну и четвёртое. Теперь в нашей семье очень много любви. Несмотря на все трудности, а они были, и очень большие трудности, как и у многих, начиная от здоровья Евы, заканчивая кормлением и всеми моими рыданиями. Это невероятное счастье, которое пришло к нам под Новый год», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

Анна официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.

Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой.

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