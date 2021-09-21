Команда Тутберидзе опубликовала пост после победы Александры Трусовой на турнире в США

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост после победы Александры Трусовой на прошедшем в США турнире U.S. International Classic.
«Поздравляем Александру Трусову с победой на U.S. International Figure Skating Classic 2021. Работаем дальше», — говорится в сообщении.
Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.
Второй результат продемонстрировала фигуристка из Южной Кореи Парк Ёнджон, а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо. Трусова в произвольной программе чисто исполнила лишь один из пяти заявленных четверных прыжков.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 сентября 2021
-
09:01
-
08:39
-
08:31
-
08:21
- 20 сентября 2021
-
23:55
-
23:11
-
21:23
-
20:27
-
18:57
-
00:55
- 19 сентября 2021
-
23:15
-
19:49
-
19:07
-
18:17
-
16:53
-
12:41
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
09:30
-
04:38
-
04:28
-
02:36
- 18 сентября 2021
-
18:17
-
18:03
-
17:29
-
15:35
-
14:28
-
14:14
-
11:49
-
10:27
-
09:30
-
02:33
-
02:11
-
02:05