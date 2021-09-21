Команда Тутберидзе опубликовала пост после победы Александры Трусовой на турнире в США

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост после победы Александры Трусовой на прошедшем в США турнире U.S. International Classic.

«Поздравляем Александру Трусову с победой на U.S. International Figure Skating Classic 2021. Работаем дальше», — говорится в сообщении.

Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.

Второй результат продемонстрировала фигуристка из Южной Кореи Парк Ёнджон, а замкнула тройку лидеров представительница США Габриэлла Иззо. Трусова в произвольной программе чисто исполнила лишь один из пяти заявленных четверных прыжков.

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