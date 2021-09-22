Сын Плющенко — о тренировках: папе было тяжелее, он собирал бутылки и продавал их

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сравнил условия для тренировок отца со своими. Он рассказал, что отец в юности продавал бутылки, чтобы заработать деньги на еду.

«Папе было тяжелее. Был бедным, не имел много денег. Каток был маленький в то время, было очень холодно. Коньки и лезвия были плохие. Было мало еды, игрушек. Папа собирал бутылки, продавал их, и было немножко денег на бульончик, хлебушек.

Я говорю сам себе: соревнование – это не настолько важно. Ты будь как на тренировке, Саша. Думай, что ты катаешься на тренировке и у тебя нет соперников. Берёшь – чистый прокат. Главное – чисто прокатать, а первое место само придёт.

Я иногда халтурю, но это если я заболел, а больше – нет. Кроме воскресенья, воскресенье у всех людей – выходной на катке», – сказал сын Плющенко в интервью каналу KENG TV.