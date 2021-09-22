«Сердобольные мамы меня проклянут». Жена Плющенко — о тренировке сына со сломанной рукой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала видео с тренировки их 8-летнего сына Александра. Мальчик, недавно сломавший руку, вышел на лёд в гипсе.
«Жизнь — сложная штука! На льду не было серьёзных травм, но решил поиграть со взрослыми ребятами в футбол, стоял на воротах и неудачно отбил мяч. Был в суперформе, готовился к ближайшим соревновательным стартам с новой программой, со сложнейшим контентом — и вот, всё коту под хвост! Что делать? Вешать коньки на гвоздь на месяц!
Врачи с Евгением приняли решение не прекращать тренировки, заниматься в лайт-режиме! Без сложных прыжков и в облегчённом варианте накатывать программу и заниматься в зале! Саша чётко дал понять всем, что без льда он не может! Через день вышел на лёд! Это было не только решение Евгения, это было его твёрдое решение!
Я знаю, сколько сердобольных мамочек меня проклянут, но, смотря это видео, я горжусь своим сыном! Рада, что растёт настоящий мужчина! Боец! Спортсмен! И пусть нет этих сегодня сложных прыжков, но какой характер у восьмилетнего мальчика! Сколько души и сил он вкладывал в каждое движение! Горжусь, что все мои старшие дети — настоящие мужчины! Только родители детей-спортсменов меня поймут! Только те, кто знают, что такое профессиональный спорт, поймут, что для таких детей, как наш сын с Евгением, спорт — это их жизнь», — написала Рудковская.
Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской
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