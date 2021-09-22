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Алексей Ягудин подвёл итоги этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске

Алексей Ягудин подвёл итоги этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин подвёл итоги этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«В субботу завершился этап юниорской серии Гран-при. Все мы помним, с каким разма­хом там отгремела зи­мняя Универсиада — 201­9, на которую я приезжал в статусе посла и выступающего на церемонии открытия.

И вот впервые меж­дународный турнир исключительно среди фи­гуристов. И это круто! В этот раз не я комментировал соревнования, но очень надеюсь, что в следующий раз у меня получится поработать именно из Красноярска!

Звёздные участники, легендарные тренеры, яркие эмоции и даже рекорды. Чемпионка юниорс­кого Гран-при Софья Акатьева устано­вила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольн­ой программе и сумме двух прокатов.

Позд­равляю всех спортсме­нов, их тренеров, всю команду, сделавших этот турнир ярким и зрелищным событием, вписавших Красноярск в историю. А вы следили за выст­уплениями наших юнио­ров?» — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина.

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