Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин подвёл итоги этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске.
«В субботу завершился этап юниорской серии Гран-при. Все мы помним, с каким размахом там отгремела зимняя Универсиада — 2019, на которую я приезжал в статусе посла и выступающего на церемонии открытия.
И вот впервые международный турнир исключительно среди фигуристов. И это круто! В этот раз не я комментировал соревнования, но очень надеюсь, что в следующий раз у меня получится поработать именно из Красноярска!
Звёздные участники, легендарные тренеры, яркие эмоции и даже рекорды. Чемпионка юниорского Гран-при Софья Акатьева установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и сумме двух прокатов.
Поздравляю всех спортсменов, их тренеров, всю команду, сделавших этот турнир ярким и зрелищным событием, вписавших Красноярск в историю. А вы следили за выступлениями наших юниоров?» — написал Ягудин в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина.
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