Жулин — о графике Трусовой: Тутберидзе — опытный человек, для чего-то им это надо

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказался по поводу плотного графика соревнований подопечной Этери Тутберидзе Александры Трусовой.
«Наверное, тренерам виднее. Этери Георгиевна — опытный человек, для чего-то им это надо. Приведу в пример футбол: англичане играют два раза в неделю, а сил у них почему-то в четыре раза больше, чем у наших, которые играют один раз в неделю. Вот и весь ответ. Просто надо доверять тренерам и хорошо тренироваться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На прошлой неделе 17-летняя Александра Трусова набрала 216,80 балла по итогам короткой и произвольной программ и стала победительницей турнира U.S. International Classic, прошедшего в США. Сейчас она собирается участвовать в первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоится с 22 по 26 сентября в Сызрани.
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