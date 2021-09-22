Жулин — о графике Трусовой: Тутберидзе — опытный человек, для чего-то им это надо

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказался по поводу плотного графика соревнований подопечной Этери Тутберидзе Александры Трусовой.



«Наверное, тренерам виднее. Этери Георгиевна — опытный человек, для чего-то им это надо. Приведу в пример футбол: англичане играют два раза в неделю, а сил у них почему-то в четыре раза больше, чем у наших, которые играют один раз в неделю. Вот и весь ответ. Просто надо доверять тренерам и хорошо тренироваться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На прошлой неделе 17-летняя Александра Трусова набрала 216,80 балла по итогам короткой и произвольной программ и стала победительницей турнира U.S. International Classic, прошедшего в США. Сейчас она собирается участвовать в первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоится с 22 по 26 сентября в Сызрани.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!



