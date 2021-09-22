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«Эта осень будет жаркой». Аделина Сотникова — об участии в «Ледниковом периоде»

«Эта осень будет жаркой». Аделина Сотникова — об участии в «Ледниковом периоде»
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Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила, что стала участницей нового сезона телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Эта осень будет жаркой. У меня для вас прекрасные новости. Хочу сообщить, что в новом сезоне «Ледникового периода» я принимаю участие. Раскрывать секрет про моего партнёра пока нельзя, но тренировки идут полным ходом. Мне очень приятно вновь быть в семье «Ледникового периода». Думаю, совсем скоро вы узнаете, кто он, этот таинственный человек. Мы будем делать всё возможное и невозможное для того, чтобы стараться удивлять вас», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

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