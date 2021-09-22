Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе Кубка России в Сызрани
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин захватили лидерство на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани после ритм-танца. За свой прокат спортсмены получили от судей 78,24 балла.
В ритм-танце среди юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, первенствовали Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области.
Произвольный танец фигуристы представят в четверг, 23 сентября.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область — Самарская область) — 78,24.
2. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область) — 61,35.
3. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев (Нижегородская область) — 43,71.
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