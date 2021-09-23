Татьяна Волосожар намекнула на участие в «Ледниковом периоде»
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар намекнула, что примет участие в проекте «Ледниковый период».
«Друзья, у меня потрясающая новость!!! Все подробности позже, но пока отгадайте, что произошло. Продолжите фразу: Я участвую в проекте…» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина предположила в комментариях: «Ледниковый период!».
35-летняя Татьяна Волосожар вместе с мужем Максимом Траньковым является двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, а также четырёхкратной чемпионкой Европы (2012–2014, 2016) и трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
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