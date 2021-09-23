Боброва объявила об участии в «Ледниковом периоде» и предложила угадать партнёра по фото

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва объявила, что примет участие в очередном сезоне телешоу «Ледниковый период». Также она предложила угадать, кто будет её партнёром.
«Ледниковый период»! Новый сезон. Конечно, для самых наблюдательных это уже давно не секрет. Но всё равно с радостью объявляю, что совсем скоро стартует новый сезон всеми любимой и одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении «Ледниковый период»!
Конечно, мы не можем раскрывать пока имена и лица своих партнёров. Хочется дотянуть интригу до последнего. Но никто не может запретить поиграть в игру «Угадай кто?» Жду ваши варианты в комментариях! Вполне возможно, что вы узнаете его по хохолку», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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