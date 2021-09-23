Марк Кондратюк стал пятым в короткой программе на Nebelhorn Trophy

Российский фигурист Марк Кондратюк показал пятый результат в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy. Он заработал 81,48 балла. Лучший результат показал представитель США Винсент Чжоу, у которого 97,35 балла.

Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия. Мужчины

1. Винсент Чжоу (США) – 97,35

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23

3. Брендан Керри (Австралия) – 85,89

4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,11

5. Марк Кондратюк (Россия) – 81,48

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 80,54

7. Ли Си Хён (Республика Корея) – 79,95

8. Роман Садовский (Канада) – 76,10

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