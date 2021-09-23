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Марк Кондратюк стал пятым в короткой программе на Nebelhorn Trophy

Марк Кондратюк стал пятым в короткой программе на Nebelhorn Trophy
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Российский фигурист Марк Кондратюк показал пятый результат в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy. Он заработал 81,48 балла. Лучший результат показал представитель США Винсент Чжоу, у которого 97,35 балла.

Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия. Мужчины

1. Винсент Чжоу (США) – 97,35
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23
3. Брендан Керри (Австралия) – 85,89
4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,11
5. Марк Кондратюк (Россия) – 81,48
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 80,54
7. Ли Си Хён (Республика Корея) – 79,95
8. Роман Садовский (Канада) – 76,10

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