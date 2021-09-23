Трусова выиграла короткую программу на этапе КР в Сызрани, опередив Туктамышеву

Александра Трусова захватила лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Трусова упала с тройного акселя. Но всё равно опередила Елизавету Туктамышеву, у которой программа не задалась – претензий судей не вызвал только коронный элемент ультра-си.

Борьба за третью строчку развернулась между Вероникой Яметовой и Полиной Свириденко, которых после короткой программы разделяют 0,04 балла.

Произвольную программу женщины покажут завтра, 24 сентября.



Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Москва) – 74,53.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 70,66.

3. Вероника Яметова (Свердловская область) – 65,49.

4. Полина Свириденко (Санкт-Петербург) – 65,45.