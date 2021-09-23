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Трусова выиграла короткую программу на этапе КР в Сызрани, опередив Туктамышеву

Трусова выиграла короткую программу на этапе КР в Сызрани, опередив Туктамышеву
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Александра Трусова захватила лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Трусова упала с тройного акселя. Но всё равно опередила Елизавету Туктамышеву, у которой программа не задалась – претензий судей не вызвал только коронный элемент ультра-си.

Борьба за третью строчку развернулась между Вероникой Яметовой и Полиной Свириденко, которых после короткой программы разделяют 0,04 балла.

Произвольную программу женщины покажут завтра, 24 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Москва) – 74,53.
2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 70,66.
3. Вероника Яметова (Свердловская область) – 65,49.
4. Полина Свириденко (Санкт-Петербург) – 65,45.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 1, Сызрань, Самарская область
Женщины. Короткая программа
23 сентября 2021, четверг. 15:40 МСК
Окончено
1
Александра Трусова
Москва
74.53
2
Елизавета Туктамышева
Санкт-Петербург
70.66
3
Вероника Яметова
Свердловская область
65.49
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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