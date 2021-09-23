Трусова выиграла короткую программу на этапе КР в Сызрани, опередив Туктамышеву

Александра Трусова захватила лидерство после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.
Трусова упала с тройного акселя. Но всё равно опередила Елизавету Туктамышеву, у которой программа не задалась – претензий судей не вызвал только коронный элемент ультра-си.
Борьба за третью строчку развернулась между Вероникой Яметовой и Полиной Свириденко, которых после короткой программы разделяют 0,04 балла.
Произвольную программу женщины покажут завтра, 24 сентября.
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Женщины. Короткая программа
1. Александра Трусова (Москва) – 74,53.
2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 70,66.
3. Вероника Яметова (Свердловская область) – 65,49.
4. Полина Свириденко (Санкт-Петербург) – 65,45.
- 23 сентября 2021
-
17:42
-
15:52
-
14:35
-
14:26
-
13:50
- 22 сентября 2021
-
22:25
-
20:10
-
19:57
-
17:46
-
16:16
-
11:04
-
10:24
-
08:35
-
00:50
-
00:30
- 21 сентября 2021
-
18:14
-
09:37
-
09:01
-
08:39
-
08:31
-
08:21
- 20 сентября 2021
-
23:55
-
23:11
-
21:23
-
20:27
-
18:57
-
00:55
- 19 сентября 2021
-
23:15
-
19:49
-
19:07
-
18:17
-
16:53
-
12:41
-
11:26
-
11:19