Александр Самарин с личным рекордом выиграл короткую программу на этапе КР в Сызрани

Александр Самарин уверенно выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. За своё выступление Александр получил 105,94 балла, что превышает его личный рекорд (98,48).

С блестящим прокатом Самарин более чем на 20 баллов опередил ближайшего преследователя Романа Савосина. Третий результат показал чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 24 сентября.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Москва) – 105,94.

2. Роман Савосин (Москва) – 84,56.

3. Алексей Ерохов (Москва) – 81,32.

4. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 77,55.

5. Георгий Шестернев (Москва) – 76,10.

6. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург) – 73,55.