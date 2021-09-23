Аделия Петросян выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Любляне
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Российская фигуристка Аделия Петросян стала лучшей по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Любляне (Словения). Второй стала кореянка Минче Ким. Третий результат показала американка Линдси Торнгрен. Трёх спортсменок, показавших безупречный прокат, разделяет всего 0,62 балла.
Ещё одна россиянка Софья Самоделкина, допустившая ошибку в каскаде с тройным акселем, после короткой программы занимает четвёртое место.
Произвольную программу девушки покажут в субботу, 25 сентября.
Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения
Девушки. Короткая программа
1. Аделия Петросян (Россия) – 70,86.
2. Минче Кими (Южная Корея) – 70,83.
3. Линдси Торнгрен (США) – 70,24.
4. Софья Самоделкина (Россия) – 65,56
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