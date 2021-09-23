Аделия Петросян выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Любляне

Российская фигуристка Аделия Петросян стала лучшей по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Любляне (Словения). Второй стала кореянка Минче Ким. Третий результат показала американка Линдси Торнгрен. Трёх спортсменок, показавших безупречный прокат, разделяет всего 0,62 балла.

Ещё одна россиянка Софья Самоделкина, допустившая ошибку в каскаде с тройным акселем, после короткой программы занимает четвёртое место.

Произвольную программу девушки покажут в субботу, 25 сентября.

Фигурное катание. Юниоры. Этап Гран-при. Любляна, Словения

Девушки. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Россия) – 70,86.

2. Минче Кими (Южная Корея) – 70,83.

3. Линдси Торнгрен (США) – 70,24.

4. Софья Самоделкина (Россия) – 65,56