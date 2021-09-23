Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова снялась с этапа КР в Сызрани по медицинским показаниям

Александра Трусова снялась с этапа КР в Сызрани по медицинским показаниям
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 Александра Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнования из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба ФФККР.

После короткой программы Трусова, несмотря на падение с тройного акселя, лидировала, набрав 74,53 балла. Второе место занимала Елизавета Туктамышева, оставшаяся без одного из элементов.

Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, затем выиграла турнир в США. В произвольной программе Трусовой на сезон-2021/2022 заявлены пять прыжков в четыре оборота. Завтра, 24 сентября, Трусова станет гостем юбилея школы «Самбо-70» в Кремле.

Новость по теме
Трусова, снявшаяся с КР, 24 сентября посетит концерт. Ведущими будут Медведева и Загитова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021