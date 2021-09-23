Александра Трусова снялась с этапа КР в Сызрани по медицинским показаниям

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 Александра Трусова не сможет выступить с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка снялась с соревнования из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба ФФККР.

После короткой программы Трусова, несмотря на падение с тройного акселя, лидировала, набрав 74,53 балла. Второе место занимала Елизавета Туктамышева, оставшаяся без одного из элементов.

Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, затем выиграла турнир в США. В произвольной программе Трусовой на сезон-2021/2022 заявлены пять прыжков в четыре оборота. Завтра, 24 сентября, Трусова станет гостем юбилея школы «Самбо-70» в Кремле.