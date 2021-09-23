Короткая программа Александры Трусовой с падением на тройном акселе. Видео

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 Александра Трусова выступила в короткой программе на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Трусова начала прокат с тройного акселя, но недокрутила его, что привело к падению. На тройном флипе судьи указали на сомнительное ребро, за каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине программы Александра получила надбавку. Все непрыжковые элементы Трусовой были четвёртого уровня.
Несмотря на ошибки, Трусова выиграла короткую программу, однако снялась с произвольной. По официальной информации, это произошло из-за проблем со здоровьем.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права принадлежат Первому каналу.
Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, а затем выиграла турнир в США. В произвольной программе Трусовой на сезон-2021/2022 заявлены пять прыжков в четыре оборота. Завтра, 24 сентября, Трусова станет гостем юбилея школы «Самбо-70» в Кремле.
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