В «Самбо-70» не знали, что Трусова снялась с Кубка России перед юбилеем школы

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что снятие Александры Трусовой с произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани не было запланировано в связи с юбилейными мероприятиями школы.

«Даже не знал, что Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани. Абсолютно ничего не могу сказать. Сегодня целый день занимался вопросами по концерту, поэтому не следил за новостями», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Несмотря на падение с тройного акселя, Трусова выиграла короткую программу. По официальной информации, с произвольной она снялась из-за проблем со здоровьем.

Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, а затем выиграла турнир в США. В произвольной программе Трусовой на сезон-2021/2022 заявлены пять прыжков в четыре оборота. Завтра, 24 сентября, Трусова станет гостем юбилея школы «Самбо-70» в Кремле.