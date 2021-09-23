Бутырская: уверена, что в нужный момент Трусова сделает тройной аксель

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о постоянной ошибке Александры Трусовой во время исполнения тройного акселя на соревнованиях.
Еесмотря на падение с тройного акселя, Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани, но снялась с произвольной программы по медицинским показаниям.
«Уверена, аксель ещё получится. Саша — тот человек, который точно сделает его, учитывая, что она хорошо прыгает четверные. Наверное, он просто у неё не один из самых любимых. Она так желает и так хочет этого, что добьется своего. Плюс Трусова сейчас очень много работает перед Олимпийскими играми, поэтому я уверена, что в нужный момент она его сделает. Сложно говорить, почему она снялась. Этот вопрос надо задавать тренеру. Мы не знаем истину, а предполагать неправильно. Может быть, плохо себя чувствовала, может быть, что-то болело. Всякое может быть, но предположение — самое ужасное. Я даже не знаю», — приводит слова Бутырской «Матч ТВ».
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