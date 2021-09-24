«Совершенно не по-женски». Татьяна Тарасова — о тройном акселе Александры Трусовой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему Александра Трусова проигрывает соперницам в короткой программе.
«Это как раз легко объяснить. Трусова делает программу с тройным акселем и пока срывает этот прыжок на соревнованиях. Как только получится стабилизировать аксель, всё встанет на свои места.
Я не вижу у Трусовой неуверенности. На разминках она идеально прыгает аксель, совершенно не по-женски. Просто нужно понимать, что такое сложный прыжок. Зашёл на него чуть иначе по сравнению с тренировкой, а по времени это четверть секунды, и исполнение уже получается иным.
Ключ к успеху — в заходе на прыжок? Именно. В том, до какой степени автоматизма эти заходы отработаны», — приводит слова Тарасовой RT.
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