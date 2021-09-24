Татьяна Тарасова рассказала, надо ли Трусовой менять контент программы с пятью четверными

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, нужно ли Александре Трусовой вносить изменения в контент новой произвольной программы, в которой предусмотрены пять четверных прыжков.
«Совершенно необязательно. Я бы сказала, что по мере набирания формы добавляются скорость, выразительность катания, исполнение даже не каждого элемента, а всех его составляющих: каждой дуги, каждого вращения, выездов, заходов на элементы, отточенность каждого жеста, попадание в музыкальные акценты и так далее.
У Лёши Ягудина было два четверных прыжка, что по тем временам считалось невероятно сложным. Соответственно, уже в процессе постановки программ было понятно, как расставлять остальные элементы, с тем чтобы они не мешали спортсмену эти квады прыгать. У Трусовой пять четверных прыжков, и это, конечно же, совсем другая история», — цитирует Тарасову «RT на русском».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 сентября 2021
-
09:08
-
09:05
-
09:02
-
08:57
-
00:01
- 23 сентября 2021
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:22
-
22:06
-
21:39
-
21:29
-
20:52
-
20:44
-
20:06
-
19:44
-
19:30
-
17:42
-
15:52
-
14:35
-
14:26
-
13:50
- 22 сентября 2021
-
22:25
-
20:10
-
19:57
-
17:46
-
16:16
-
11:04
-
10:24
-
08:35
-
00:50
-
00:30
- 21 сентября 2021
-
18:14
-
09:37
-
09:01