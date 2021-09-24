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Татьяна Тарасова рассказала, надо ли Трусовой менять контент программы с пятью четверными

Татьяна Тарасова рассказала, надо ли Трусовой менять контент программы с пятью четверными
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, нужно ли Александре Трусовой вносить изменения в контент новой произвольной программы, в которой предусмотрены пять четверных прыжков.

«Совершенно необязательно. Я бы сказала, что по мере набирания формы добавляются скорость, выразительность катания, исполнение даже не каждого элемента, а всех его составляющих: каждой дуги, каждого вращения, выездов, заходов на элементы, отточенность каждого жеста, попадание в музыкальные акценты и так далее.

У Лёши Ягудина было два четверных прыжка, что по тем временам считалось невероятно сложным. Соответственно, уже в процессе постановки программ было понятно, как расставлять остальные элементы, с тем чтобы они не мешали спортсмену эти квады прыгать. У Трусовой пять четверных прыжков, и это, конечно же, совсем другая история», — цитирует Тарасову «RT на русском».

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