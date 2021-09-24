Татьяна Тарасова прокомментировала переход пары Тарасова/Морозов в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе.
«Я бы сказала, что они ничем не хуже других, вполне способны бороться. Каких-то глобальных изменений, таких, чтобы можно было сказать «Ух ты!», я не увидела, но это и неудивительно. Когда люди катаются у нового тренера всего два с небольшим месяца, вау-эффекта и не может быть. По крайней мере, я таких примеров в парном катании не припомню.
С другой стороны, вот вы спросили о Тарасовой и Морозове, а я задам встречный вопрос: если мы говорим о вау-эффекте, у какой-то другой пары — неважно, спортивной или танцевальной — он был? А ведь мы собираемся этими парами выигрывать Олимпийские игры», — приводит слова Тарасовой «RT на русском».
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