Алексей Ягудин прокомментировал падение Трусовой с тройного акселя в короткой программе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Александры Трусовой в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.
Трусова выиграла короткую программу с результатом 74,53 балла, несмотря на то что упала с тройного акселя. Впоследствии Александра снялась с произвольной программы.
«Да, к сожалению, тройной аксель не получился вновь, но приятно, что современные одиночницы не скрываются от возникающих трудностей, а наоборот, пытаются заявиться на огромное количество всевозможных турниров. Прошло всего несколько дней с последнего старта в США, и она снова на российской земле.
Наверное, идёт наработка этого трикселя. Причём недокрут вышел не тот, за который снимают баллы, а гораздо меньше. К сожалению, элемент не получился, но сезон только начинается», — приводит слова Ягудина «RT на русском», ссылаясь на эфир Первого канала.
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