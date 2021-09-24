Александр Жулин оценил шансы Александры Трусовой «добить» тройной аксель

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин оценил шансы Александры Трусовой избавиться от ошибок при исполнении тройного акселя. На первом этапе Кубка России в Сызрани Трусова упала с тройного акселя в короткой программе.

«Допустим, Трусова прыгает не тройной аксель, а двойной и в короткой программе из-за этого проигрывает балла четыре тем, кто тройной аксель исполняет успешно. Но при условии успешного исполнения пяти четверных в произвольной программе она выиграет баллов 25.

Она молодец, она всё время идёт на этот тройной аксель и, скорее всего, в конце концов его сделает. У неё есть в этом элементе небольшая ошибка, он «с зубца», сложный. Четверные ей гораздо легче даются. Но то, что она его учит и делает, — перед этим можно только снять шляпу. Судя по Сашиному характеру, у меня ощущение, что она его рано или поздно добьёт», — цитирует Жулина «Газета.ру».

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