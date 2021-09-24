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Елизавета Туктамышева в отсутствие Трусовой выиграла первый этап Кубка России в Сызрани

Елизавета Туктамышева в отсутствие Трусовой выиграла первый этап Кубка России в Сызрани
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани. В произвольной программе она показала результат 149,41 балла, общий итог по сумме двух прокатов — 220,07 балла. Второй стала Вероника Яметова, третьей — Станислава Молчанова.

Напомним, Александра Трусова, которая стала лучшей в короткой программе, отказалась от выступления в произвольной программе.

Кубок России. Первый этап, Сызрань. Женщины

1. Елизавета Туктамышева — 220,07 балла
2. Вероника Яметова — 189,25
3. Станислава Молчанова — 178,22
4. Полина Свириденко — 176,77
5. Анастасия Морозова — 165,52
6. Мария Крыжова — 162,41

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