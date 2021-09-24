Видео: победный прокат произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на этапе КР в Сызрани

Первый канал показал видео победного проката произвольной программы в исполнении чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая выиграла первый этап Кубка России в Сызрани. В произвольной программе Туктамышева показала результат 149,41 балла, общий итог по сумме двух прокатов — 220,07 балла.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
Второй стала Вероника Яметова, третьей — Станислава Молчанова. Александра Трусова, которая стала лучшей в короткой программе, отказалась от выступления в произвольной программе.
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