Леонова: не ожидала, что увижу Трусову на старте в Сызрани

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова заявила, что удивлена участием Александры Трусовой в этапе Кубка России в Сызрани.

Старт стал третьим для спортсменки за три недели, включая победу на турнире в США. В итоге Трусова выиграла короткую программу, но снялась с произвольной.

«Я не ожидала, что увижу Трусову на этом старте. Она летала за океан, потом обратно — действительно, какой-то сумасшедший режим. Я была удивлена, что она куда-то ещё поехала выступать. Но, видимо, так было нужно. Наверное, у них был в планах этот старт. В целом, скорее всего, ей надо немножко выдохнуть и подготовиться к следующим соревнованиям. Вряд ли у неё какие-то проблемы, просто сказались перелёт и акклиматизация», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Также Леонова высказалась о проблемах Трусовой, которой никак не удаётся сделать тройной аксель на соревнованиях.

«Я думаю, что она справится с этим акселем, набивая шишки. В конце концов она должна прийти к общему знаменателю и сделать это. Я сразу вспоминаю Майю Хромых, которая, бедная, весь прошлый сезон пыталась сделать тулуп, заходила на него и падала. Все думали, что, возможно, стоит его убрать. А она в итоге вышла на финал Кубка в феврале и всё чисто откатала. Понятно, что один раз — это мало, нужна стабильность. Думаю, Трусова делает этот аксель на тренировках, поэтому и ставит его в программу — просто так ей бы никто его не поставил ни с того ни с сего. Просто старт — это совершенно другое состояние, это надо наработать», — сказала Леонова.