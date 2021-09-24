Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонова: «звенящая» форма Туктамышевой будет на главных стартах

Леонова: «звенящая» форма Туктамышевой будет на главных стартах
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сызрани в свете борьбы за место в составе национальной команде на Олимпиаду-2022.

«Конкуренция будет жёсткая, но, зная, насколько Лиза может стабильно кататься и не дрогнуть в нужный момент, опыт ей должен помочь на самых главных стартах. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту, у неё есть и четверной в программе, мы видели это в межсезонье. Думаю, что она обязательно будет его делать. И два тройных акселя в произвольной программе — это тоже немаловажно. Для меня она наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путёвку.

По тому, что я увидела на Кубке России, она в достаточно хорошей форме. Может, немного ей произвольная программа не задалась, потому что не хватило концентрации в начале. Может быть, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада аксель-тулуп. Дальше чуть не получилось, был срыв лутца, но ничего страшного в этом нет, она это делает с закрытыми глазами в пять утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо. Думаю, что её «звенящая» форма будет чуть дальше, на главных стартах», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Новое платье Туктамышевой не лишено провокации. Но Лиза может себе это позволить Новое платье Туктамышевой не лишено провокации. Но Лиза может себе это позволить
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021