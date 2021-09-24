Леонова: «звенящая» форма Туктамышевой будет на главных стартах

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сызрани в свете борьбы за место в составе национальной команде на Олимпиаду-2022.
«Конкуренция будет жёсткая, но, зная, насколько Лиза может стабильно кататься и не дрогнуть в нужный момент, опыт ей должен помочь на самых главных стартах. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту, у неё есть и четверной в программе, мы видели это в межсезонье. Думаю, что она обязательно будет его делать. И два тройных акселя в произвольной программе — это тоже немаловажно. Для меня она наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путёвку.
По тому, что я увидела на Кубке России, она в достаточно хорошей форме. Может, немного ей произвольная программа не задалась, потому что не хватило концентрации в начале. Может быть, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада аксель-тулуп. Дальше чуть не получилось, был срыв лутца, но ничего страшного в этом нет, она это делает с закрытыми глазами в пять утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо. Думаю, что её «звенящая» форма будет чуть дальше, на главных стартах», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».
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