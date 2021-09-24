Загитова сдержанно похлопала Медведевой на юбилее «Самбо-70». Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приветствовала двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву аплодисментами на праздничном концерте, посвящённом 50-летию школы «Самбо-70», который сегодня, 24 сентября, проходит в Государственном Кремлевском Дворце.

«Дорогие друзья, мы находимся вместе с вами, вместе с тобой, прекрасная соведущая Евгения Медведева, которой можно поаплодировать отдельно… на главной сцене в Кремле», — представил свою партнёршу ведущий Александр Белый.

Сидевшая в зале Загитова приветствовала бывшую соперницу сдержанными аплодисментами.

Слухи о вражде фигуристок начались после Олимпийских игр — 2018, на которых 15-летняя Загитова победила являвшуюся фавориткой Медведеву. Сами спортсменки не раз заявляли, что поддерживают товарищеские отношения, хотя подругами не являются. Сезон-2021/2022 обе фигуристки пропускают.