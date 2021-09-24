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Марк Кондратюк подтвердил максимальную квоту России на Олимпиаде-2022

Марк Кондратюк подтвердил максимальную квоту России на Олимпиаде-2022
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Российский фигурист Марк Кондратюк успешно выступил в произвольной программе на турнире Nebelhorn Trophy. По итогам соревнований Кондратюк не опустится ниже пятого место. Таким образом, воспитанник Светланы Соколовской подтвердил право России отправить на Олимпийские игры – 2022 в Пекине трёх фигуристов.

Кондратюк шёл пятым после короткой программы. Произвольную разминка сильнейших по правилам соревнований катает в обратном порядке, начиная с 6-го места. Кондратюк за свой прокат получил от судей 159,58 балла и возглавил турнирную таблицу с общим результатом 241,06. Это означает, что россиянин не опустится ниже пятого места в итоговом протоколе. Чтобы подтвердить квоту, Кондратюку нужно было занять место в топ-7.

Право России отправить на Олимпиаду-2022 трёх фигуристов завоевали на чемпионате мира — 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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