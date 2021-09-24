Марк Кондратюк подтвердил максимальную квоту России на Олимпиаде-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк успешно выступил в произвольной программе на турнире Nebelhorn Trophy. По итогам соревнований Кондратюк не опустится ниже пятого место. Таким образом, воспитанник Светланы Соколовской подтвердил право России отправить на Олимпийские игры – 2022 в Пекине трёх фигуристов.
Кондратюк шёл пятым после короткой программы. Произвольную разминка сильнейших по правилам соревнований катает в обратном порядке, начиная с 6-го места. Кондратюк за свой прокат получил от судей 159,58 балла и возглавил турнирную таблицу с общим результатом 241,06. Это означает, что россиянин не опустится ниже пятого места в итоговом протоколе. Чтобы подтвердить квоту, Кондратюку нужно было занять место в топ-7.
Право России отправить на Олимпиаду-2022 трёх фигуристов завоевали на чемпионате мира — 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко.
- 24 сентября 2021
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
18:05
-
17:25
-
16:35
-
16:33
-
15:32
-
15:13
-
14:53
-
14:28
-
13:41
-
12:23
-
12:04
-
09:08
-
09:05
-
09:02
-
08:57
-
00:01
- 23 сентября 2021
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:22
-
22:06
-
21:39
-
21:29
-
20:52
-
20:44
-
20:06
-
19:44
-
19:30
-
17:42